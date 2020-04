IL CASO

TREVISO Il focolaio di coronavirus scoppiato nella casa di riposo di Conegliano finisce in Procura a Treviso. O meglio, ci finiscono le carte riguardanti le misure di precauzione e gli interventi fatti per provare a contenere l'esplosione dei contagi. A portarcele è direttamente l'Usl della Marca. Negli ultimi quattro giorni all'interno di Casa Fenzi sono emersi altri 23 contagi. La struttura è arrivata a contare 112 anziani colpiti dal virus su 190, quasi il 60%. Più 47 operatori su 160, circa il 30%. È la situazione più difficile tra le Rsa del trevigiano.

LA CONTROMOSSA

Il presidente dell'ipab, Gianni Zorzetto, non aveva risparmiato critiche all'Usl e i familiari degli ospiti hanno annunciato un esposto in Procura. Ma ieri l'azienda sanitaria, dopo aver snocciolato i dati ufficiali, è passata al contrattacco: non aspetterà che qualcuno la chiami, sarà lei stessa a rivolgersi al tribunale. «Siamo stati infangati ingiustamente. Il presidente di Casa Fenzi ci ha impropriamente accusato di non aver attuato tutte le misure di precauzione. E qualcuno si è permesso di dirci che insabbiamo le cose mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl Invece proprio in nome della massima trasparenza ora trasmetteremo tutta la documentazione alla Procura. Non per fare una contro-denuncia, ma per dimostrare che non abbiamo nulla da nascondere. Abbiamo agito in modo corretto. E sempre in buona fede».

LA BATTAGLIA

Il numero uno della sanità trevigiana ha ripercorso le comunicazioni che ci sono state tra Usl e Casa Fenzi già a partire dal 24 febbraio. Fino a quando è stato deciso l'isolamento nelle case di riposo per gli ospiti con sintomi sospetti. Non sempre rispettato. «Ci è stato riferito che in Casa Fenzi qualche ospite autosufficiente si è spostato comunque in spazi comuni sottolinea Benazzi questo non va bene: così si amplificano i rischi». Non basta. «Il 19 marzo avevamo chiesto a tutte le case di riposo di darci un feedback sull'attuazione dell'isolamento incalza la risposta di Casa Fenzi è arrivata il 18 aprile. Un mese dopo. Il 15 aprile, poi, il presidente ci ha scritto dicendoci che perduravano varie difficoltà». L'Usl, comunque, non ha intenzione di commissariare la struttura di Conegliano. «Continueremo a sostenere e a supportare i centri servizi per anziani con il massimo impegno, nel rispetto dei ruoli specifica Benazzi ma evitiamo di lanciare accuse che alla prova dei fatti vengono sistematicamente smontate».

LA TASK FORCE

Per le case di riposo c'è in campo la task force guidata da Franco Moretto con il medico coordinatore Lucia Dalla Torre e quattro dottori di medicina generale. Più gli interventi dell'equipe di malattie infettive di Treviso, con il primario Pier Giorgio Scotton e Mario Giobbia. «Siamo disponibili a valutare l'opportunità, se serve, di ricoverare in ospedale gli anziani che presentano qualche problema apre il direttore generale dell'Usl ma bisogna stare attenti: per i pazienti più fragili potrebbe anche essere controproducente». L'ultima precisazione riguarda la distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione. «Nei 20 giorni di picco dell'emergenza si faticava a trovarli. La Regione era costretta a minacciare per ottenere qualcosa conclude Benazzi il 7 aprile, però, abbiamo chiesto a tutte le Rsa di farci avere il quadro del fabbisogno. E a Casa Fenzi, in particolare, abbiamo fornito tutto quello che ci era stato richiesto».

Mauro Favaro

