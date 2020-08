LA SITUAZIONE

TREVISO I contagi da coronavirus stanno aumentando. Soprattutto nel Trevigiano, dove in questo periodo si registra oltre un terzo delle positività di tutto il Veneto. Ma i ricoveri in ospedale, per fortuna, non vanno di pari passo. Oggi la maggior parte dei contagiati non ha sintomi. Scoprire il perché è il prossimo obiettivo della squadra guidata da Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i centri del Veneto. Bisogna capire se il Covid-19 è mutato. L'analisi passerà per la comparazione del virus che ha dato vita ai due maggiori focolai nella stessa provincia di Treviso: quello esploso nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena e quello in corso nell'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola. «Stiamo confrontando i due ceppi conferma Rigoli tra qualche giorno avremo la risposta, così sapremo se si tratta dello stesso o meno». La speranza è che sia lo stesso. Perché a quel punto si potrebbe prevedere un'evoluzione del focolaio scoppiato nell'azienda Aia sostanzialmente in linea con quello dell'ex caserma Serena, che si è sgonfiato nel giro di tre settimane, senza sintomi, passando da 244 positivi a soli 4 positivi, tra l'altro con carica virale molta bassa. «Se dal confronto non emergeranno dati diversi, ci aspettiamo che anche il focolaio legato all'Aia si esaurisca nel giro di quattro settimane dice il direttore della Microbiologia martedì faremo un nuovo giro di controlli sia sulle persone risultate negative che su quelle che hanno avuto esito positivo. Già da questo si potrà capire come sarà l'andamento».

Lo stesso schema del confronto tra ceppi, poi, potrà essere utilizzato per monitorare anche altri focolai esplosi a livello regionale. Per il resto Rigoli non azzarda previsioni in vista dell'arrivo dell'autunno e dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. Proprio in questi giorni le Usl stanno eseguendo il test sierologico per il coronavirus su tutti gli insegnanti che lo richiedono. Viene usato il cosiddetto pungidito, non il test rapido per il Covid-19 individuato dal Veneto, sperimentato proprio a Treviso e appena validato dallo Spallanzani sul piano nazionale. «Il test rapido sarebbe stato molto più efficace sottolinea Rigoli per i docenti, però, il ministero ha deciso di fare il test sierologico in tutta Italia. In caso di positività, poi, si verifica con il tampone classico processato in biologia molecolare». Ecco perché si sta procedendo in questo modo.

