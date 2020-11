IL BILANCIO

VENEZIA A Nordest tremila nuovi contagiati e 39 decessi in ventiquattr'ore. Prosegue, anche se in modo costante, la diffusione del Covid-19 che a livello complessivo fa registrare una sorta di battuta d'arresto con qualche parametro in calo rispetto ai rilevamenti dei giorni scorsi.

A NORDEST

Solo in Veneto i nuovi contagiati sulla base dei tamponi effettuati sono stati 2.559 e così le persone attualmente positive superano quota 80mila, per l'esattezza 80.296. Se si inserisce il territorio regionale nella classifica nazionale, il Veneto per numero di nuovi casi è secondo solo alla Lombardia, ma si sa che il conteggio è relativo, in quanto proporzionale al numero di tamponi effettuati. Nel bilancio di ventiquattr'ore rientrano anche 23 decessi per complessive 3.695 vittime da inizio pandemia. Sotto pressione gli ospedali che hanno 2.605 pazienti nei reparti non critici, mentre sono 336 i casi più gravi accolti nelle terapie intensive. Sale però anche il numero dei dimessi dagli ospedali sono ora 7.138.

In Friuli Venezia Giulia, invece, sono stati rilevati 680 nuovi contagi in ventiquattr'ore e 16 decessi. Le persone positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 30.075, di cui 7159 a Trieste, 13.174 a Udine, 5.695 a Pordenone e 3.683 a Gorizia. I casi attuali di infezione sono 14.670, mentre salgono a 57 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 620 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente sono 817.

IN ITALIA

Lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia che risultano 3.753, nove in meno rispetto al giorno precedente. Nei reparti ordinari si trovano invece ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime ventiquattr'ore. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.585.178, le vittime sono 54.904 e gli attualmente positivi 795.771 (+6.463) e i guariti 734.503 (+13.642). Tra le regioni che registrano il maggior numero di test positivi al coronavirus ci sono Lombardia (3.203), Veneto (2.559), Campania (2.022), Piemonte (2.021), Lazio (1.993) e Emilia Romagna (1.850), secondo i dati del ministero della Salute. La Lombardia fa segnare anche 135 vittime, sulle 541 totali in Italia.

