VENEZIA Ieri in Veneto sono stati registrati 422 nuovi contagi. Per ritrovare un numero simile, bisogna ritornare all'ultima settimana di marzo, quando l'emergenza Covid completava il suo primo mese e la luce in fondo al tunnel era ancora ben lontana. Ora che è in corso la seconda ondata, non è facile essere ottimisti sull'evoluzione dell'epidemia, ma proprio le cifre dimostrano che la situazione clinica è ben diversa da quella di allora.

LE DIAGNOSI

Scorrendo all'indietro i bollettini di Azienda Zero, si vede come intorno al 24 marzo (431) e al 29 marzo (409) il dato dei positivi fosse analogo a quello rilevato in queste ultime ventiquattr'ore. All'epoca i casi totali erano ancora relativamente pochi, rispetto ai 31.663 contabilizzati finora, ma mostravano già una notevole velocità di aumento, salendo in quell'intervallo di cinque giorni da 6.069 a 8.509. Oltretutto in quel periodo venivano effettuati molti meno tamponi di adesso, in quanto non era ancora stata potenziata la rete dei laboratori di Microbiologia: si parla rispettivamente di 5.063 e 5.404 diagnosi, in quelle due giornate prese come riferimento, contro le 11.140 contabilizzate questa domenica, giornata festiva che peraltro come d'abitudine anche nel resto d'Italia sconta un calo delle attività.

L'IMPATTO

Ad ogni modo a balzare agli occhi sono le differenze riguardanti l'impatto clinico del virus, a sostanziale parità di infezioni riscontrate. Per esempio i soggetti in isolamento domiciliare il 24 marzo erano 16.220 e il 29 marzo già 20.064, mentre ieri risultavano 11.411, di cui oltretutto solo 125 con sintomi. I degenti in area non critica in quei giorni oscillavano fra 1.326 e 1.617, mentre adesso sono 333, cioè un quarto o un quinto. Notevole è anche la minore pressione sulle Terapie intensive: all'inizio della primavera i pazienti intubati aumentavano da 314 a 360 in meno di una settimana, mentre in questa fase sono sì cresciuti in un giorno di 4 unità, arrivando attualmente a 34, ma risultano comunque un decimo di allora. E fra gli uni e gli altri, i ricoverati totali all'epoca erano circa 2.000, adesso sono meno di 400. Differente è pure la dinamica dei decessi: ieri non ne sono avvenuti, per cui il totale resta fermo a 2.218, mentre in quel periodo se n'erano verificati 27 un giorno e 24 l'altro. Evidentemente con il passare del tempo l'efficacia delle cure è migliorata, visto che in queste ultime due settimane sono state contate 42 vittime, mentre nel giro di quei cinque giorni ne erano state contabilizzate ben 155.

LE TRE T

Le terapie (trattamento) costituiscono una delle tre T della strategia che abbiamo imparato a conoscere dal 21 febbraio. Le altre due sono tracciamento e test. Quest'ultima secondo il professor Andrea Crisanti, direttore dell'unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, rimane la più importante: «In assenza di un vaccino e in assenza di terapia, l'unico modo efficace per spegnere la trasmissione è quello di fare il test a tutte le persone coinvolte nell'interazione sociale della persona ammalata: bisogna fare tamponi a parenti, familiari e colleghi di lavoro», ha detto a Mezz'ora in più su Rai 3. «Se si fa questo ha aggiunto possiamo accorciare tutte le quarantene. Ora sappiamo che se una persona non si infetta e non diventa positiva in 3-4 giorni dal contatto, di fatto non si infetterà più». Cruciali restano però i focolai familiari, ha rimarcato lo scienziato, citando le risultanze dello studio di Vo': «Se uno vive con persona malata, ha una probabilità di infettarsi 100 volte più elevata di un altro. Certo, ci si può mettere la mascherina, ma se si condivide un bagno, già è un problema».

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Intanto ieri in Friuli Venezia Giulia è spirata una 94enne goriziana, per cui il bilancio va aggiornato a 356. In giornata sono stati rilevati 97 nuovi contagi, che portano il totale 5.513, di cui 1.343 ancora attivi. Sono 5 i pazienti in cura in Terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti.

Angela Pederiva

