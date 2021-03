L'ALLARME

VENEZIA Crescono sempre di più i ricoverati per Covid in Veneto. In due giorni, a leggere i bollettini mattutini, sono finite in ospedale quasi duecento persone. E la proiezione, come ha purtroppo confermato il governatore Luca Zaia, è di un ulteriore incremento: «La parte più impegnativa sarà a fine mese». E sarà un problema soprattutto per i reparti ospedalieri che supereranno i tassi di occupazione registrati con la prima ondata della pandemia, quella di un anno fa.

I DATI

Attualmente nei 68 ospedali veneti sono ricoverati 1.601 pazienti tra positivi e guariti dal Covid nelle aree non critiche più altri 208 nelle terapie intensive. Il 31 marzo 2020, come ha ricordato ieri il presidente della Regione, c'erano 356 posti letto occupati in rianimazione e 2.068 negli altri reparti. «Questi ultimi a fine mese li supereremo e temo che eguaglieremo anche le occupazioni delle terapie intensive». I modelli matematici adottati dalla Regione danno tutte le curve in ascesa e i prossimi quindici giorni rischiano di mettere in seria difficoltà la tenuta dei nosocomi. Per questo la Regione sta valutando la diluizione - termine usato dal direttore generale della Sanità, Luciano Flor - delle attività chirurgiche e specialistiche programmate non solo nei riattivati Covid Hospital, ma anche in altre strutture a partire dalle Aziende ospedaliere di Padova e di Verona.

Il Veneto continua l'attività di contact tracing, tanto che dall'inizio della pandemia si è arrivati a effettuare oltre 7,8 milioni di esami, per la precisione 4.288.785 tamponi molecolari e 3.578.156 test rapidi antigenici. Nelle ultime ventiquattr'ore sono stati fatti 41.845 tamponi che hanno permesso di individuare 2.191 positivi per una incidenza del 5,23%. I casi attualmente positivi sono quasi 37mila, mentre i decessi sono saliti a 10.269 (+42).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni, con Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, dove l'algoritmo messo a punto dallo statistico Livia Fenga prevede per metà aprile un aumento di casi positivi. La situazione in Fvg è già preoccupante tanto che il vicegovernatore Riccardo Riccardi, alla luce del continuo aumento dei ricoveri, ha annunciato che «è necessario procedere alla sospensione dell'attività chirurgica programmata» e che «verranno comunque garantite le emergenze e le urgenze in tutti gli ospedali». Secondo i dati diffusi dalla Regione, ieri c'erano 76 persone in terapia intensiva (martedì erano 77, lunedì 70) e 538 (+8) negli altri reparti. Su un totale di 13.904 test effettuati sono stati rilevati 986 casi di positività al Covid: 638 da 9.867 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 6,47%; 348 da 4.037 test rapidi antigenici (8,62%). Quattordici i decessi. I ricoveri nelle terapie intensive sono stati 76 (-1 rispetto a martedì) mentre quelli in altri reparti 538 (+8).

LE SPESE

Quanto ha speso il Veneto per far fronte alla pandemia? «A fine 2020 oltre 600 milioni di euro», hanno detto il governatore Zaia e l'assessore Lanzarin. Non tutte le spese dichiarate dalle Regioni sono state però riconosciute dalla struttura commissariale fino a poco fa retta da Domenico Arcuri: al 19 giugno 2020 il Veneto ha presentato una spesa per 235.310.190 milioni per i dispositivi di protezione individuale e ne sono stati rettificati 230.579.161. «Cinque milioni di differenza? Verificheremo - ha detto Zaia -. Noi ci siamo comportati con estrema correttezza, dando persino incarico a due legali di rendicontare tutte le spese e consegnando i dati alla Procura di Padova». La Lombardia ha presentato spese per oltre 375 milioni ma solo 161 sono stati rettificati dal commissario.

Alda Vanzan

