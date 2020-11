IL CASO

VENEZIA Causa coronavirus, il consiglio regionale del Veneto si appresta a traslocare: da Palazzo Ferro Fini a Ca' Corner, l'attuale del consiglio metropolitano di Venezia, cioè l'ex Provincia. Sarebbe un ritorno alle origini: la prima seduta del primo consiglio regionale del Veneto, il 6 luglio 1970, fu proprio lì.

Le due sedi sono distanti poche centinaia di metri, entrambe affacciate sul Canal Grande, ma il vantaggio di Ca' Corner - che è anche sede della prefettura - è di disporre di un'ampia sala che consentirebbe le sedute dell'assemblea legislativa veneta in presenza, quantomeno per l'imminente sessione di bilancio, senza più consiglieri collegati da remoto, garantendo ampi spazi di distanza interpersonali. Il che diminuirebbe i rischi di contagio, se si considera che a ieri le vittime del Covid al Ferro Fini sono arrivate a quota dieci e il decimo è il motoscafista che mercoledì ha trasportato i consiglieri a Palazzo, tra cui Tommaso Razzolini, risultato positivo il giorno dopo aver partecipato alla seduta della Sesta commissione. Circostanza che ha indotto i vertici del Ferro Fini a chiudere in fretta e furia bar, mensa e buvette per procedere alla sanificazione dei locali dove era passato il giovane consigliere di Fratelli d'Italia.

I CONTAGI

Senza considerare lo speaker dell'opposizione Arturo Lorenzoni che si era ammalato in piena campagna elettorale, i consiglieri e assessori regionali contagiati a Palazzo Ferro Fini sono stati finora 9 su 59. Nell'ordine: il capogruppo della Lega Giuseppe Pan (che il giorno del subentro in aula come supplente, al posto dell'assessore Roberto Marcato, non si è presentato perché positivo), il consigliere di Fratelli d'Italia Joe Formaggio (era sindaco di Albettone, poco distante da Vo', quando è scoppiata la pandemia e dove pareva ci fosse il paziente zero ed era stato anche alla cena dove era comparso l'imprenditore vicentino tornato dalla Serbia e malato; in entrambi quei casi Formaggio era risultato negativo), Sonia Brescacin (Zaia Presidente), gli assessori Elisa De Berti (Lega), Francesco Calzavara (Zp), Federico Caner (Lega), i consiglieri Giulio Centenaro (Zp), Elisa Cavinato (Zp) e, da ultimo, Tommaso Razzolini (FdI). Quest'ultimo è stato mercoledì in Sesta commissione, il giorno dopo si è scoperto positivo e l'indomani, venerdì, sono stati disposti controlli per tutte le persone con cui era stato in contatto. Risultato: contagiato il motoscafista che l'aveva portato a Palazzo. Sempre venerdì, su disposizione del segretario generale Roberto Valente, sono stati sospesi «a titolo precauzionale» il servizio bar e mensa del Ferro Fini.

Ora, per evitare nuovi contagi, il segretario generale Valente ha deciso di sbarrare la porta al Ferro Fini a chi non certificherà di essere negativo al Covid. E così domani mattina, «a causa di un consigliere risultato positivo», tamponi per tutti. Non solo: i motoscafi blu trasporteranno non più di 8 persone.

IL TRASLOCO

Intanto il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti è stato in sopralluogo a Ca' Corner, constatando che l'ampia sala permette a tutti i 51 consiglieri e agli 8 assessori di partecipare ai lavori in presenza perché il distanziamento sociale è garantito. La maggioranza, con lo speaker della Lega Alberto Villanova e l'opposizione, con il capogruppo del Pd Giacomo Possamai, per una volta sono stati concordi: la sessione di bilancio, in calendario da metà dicembre, non può essere seguita con 30 consiglieri in aula e 20 sparsi negli uffici, tutti devono essere presenti fisicamente in aula. E siccome il Ferro Fini non ha spazi sufficienti, ben venga il trasloco a Ca' Corner. Luigi Brugnaro, che è sindaco metropolitano, si farà pagare per questo affitto dettato dall'emergenza sanitaria? Il tema non è stato ancora affrontato.

Alda Vanzan

