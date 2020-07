ROMA Per la prima volta in 65 anni di vita della Corte costituzionale sono state tre donne a mettere la firma su una sentenza. La presidente Marta Cartabia, la giudice relatrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone hanno firmato la sentenza numero 150, una decisione sul Jobs Act che boccia per incostituzionalità la norma che lega alla sola anzianità di servizio l'indennità da corrispondere in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali.

A annunciare la sentenza tutta al femminile è stata la stessa Consulta, che in un post fotato su Twitter ha scritto: «La sentenza 150/2020 è la prima nella storia della Corte firmata da tre donne: come presidente la prof.ssa Marta Cartabia, come redattrice la prof.ssa Silvana Sciarra e nel ruolo di cancelliere la Dott.ssa Filomena Perrone».

Marta Cartabia lo scorso dicembre è stata la prima donna eletta per guidare la Corte costituzionale. Adesso è arrivata la prima sentenza firmata da sole donne: un segno di cambiamento, certo, anche se non va dimenticato che su quindici giudici costituzionali solo tre sono donne. Insieme a Cartabia e Sciarra c'è anche Daria de Pretis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA