VENEZIA Il via libera definitivo è arrivato giovedì sera dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a cui competeva la scelta. Sarà il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Massimo Miani, il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, la struttura societaria che nel corso degli anni ha gestito costruzione del Mose, il complesso sistema di paratie mobile per la difesa di Venezia. Veneziano di nascita e trevigiano per residenza, Miani che è socio dello Studio servizi professionali Fieldsfisher global di Venezia, avrà il compito di chiudere l'attività del Consorzio e di accompagnare il passaggio dei poteri e del personale (oltre 250 persone) dal Cvn alla neonata Autorità per la Laguna. Un incarico da molti punti di vista delicato e impegnativo, considerata la storia del Consorzio, gli scandali giudiziari e le polemiche che lo hanno attraversato e il fiume di denaro che in questi decenni ha gestito. E non caso la scelta del governo è caduta su un professionista come Miani che, oltre a ricoprire incarichi nei collegi sindacali di diverse società anche quotate in Borsa, è una figura che abbina un profilo strettamente tecnico a uno più istituzionale, in quanto presidente dei commercialisti italiani.

L'AUTORITÀ PER LA LAGUNA

La scelta del commissario liquidatore del Consorzio aprirà anche la strada ad un'altra importante nomina che verrà decisa sempre dal ministro De Micheli nelle prossime settimane: quella appunto del presidente dell'Autorità per la Laguna. Un incarico per il quale, in questo momento, il nome in assoluto più quotato è quello di Elisabetta Spitz, ex direttrice del Demanio, ma soprattutto attuale commissario del Mose. Spitz è la manager che ha fatto alzare le dighe mobili salvando Venezia dall'acqua alta. Questo successo, associato a una profonda conoscenza della macchina amministrativa, rende la manager un candidato indubbiamente forte per la guida della nuova Autorità lagunare. Una realtà che ha avuto nel sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il democratico Andrea Martella, il vero regista, ma che sconta la dura opposizione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Il primo cittadino lagunare ha più volte criticato l'Agenzia, accusando il governo di voler espropriare di poteri e competenze strategiche l'amministrazione comunale veneziana. La convinzione che circola però in ambienti governativi, è che per Brugnaro sarebbe difficile opporsi al nome della Spitz, ossia della manager che ha fatto funzionare il Mose. E anche questo è un elemento che gioca a favore della ex direttrice del Demanio. Del tutto fuori gioco nella corsa alla guida dell'Autorità appaiono invece altri nomi circolati in queste settimane, come quelli di Luigi D'Alpaos o Antonio Rusconi, tecnici apprezzati, ma le cui candidature di fatto non sono mai state seriamente prese in considerazione al ministero, così come quello del senatore dem, Luigi Zanda, esponente politico di lungo corso e nel lontano passato già presidente del Consorzio Venezia Nuova.

