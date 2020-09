VINO

VALDOBBIADENE Assemblea della Docg: la base è con Nardi. Bocciato il nuovo schema elettorale proposto e deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 1 settembre. «Si conferma il desiderio di continuità» commenta con soddisfazione il presidente uscente. Una seduta tesa. Convocata in pochi giorni come risposta al tentativo di golpe andato in scena nel Cda del 1 settembre. Quello in cui la nuova maggioranza ha proposto e deliberato una nuova interpretazione dello statuto che di fatto metteva in minoranza il mondo degli imbottigliatori per dare maggior peso ai produttori. «Dovranno avere il coraggio di spiegarlo all'assemblea», aveva commentato Innocente Nardi. Pochi giorni dopo il collegio dei sindaci indice un'assemblea generale. Data per deserta fino a ieri, ha invece richiamato circa l'80% degli aventi diritto.

LARGA PARTECIPAZIONE

Il presidente del Consorzio Innocente Nardi ha aperto i lavori dell'assemblea alla presenza di 107 Soci e con 25.989 voti presenti rispetto ai 31.463 aventi diritto, ovvero pari a oltre l'80%. «La larga partecipazione - ha evidenziato Nardi - dimostra la forte volontà e motivazione dei soci ad essere presenti nei luoghi della discussione e del civile confronto ogni qual volta sia in gioco il futuro della Denominazione e che la storia insegna che è grazie a questa attitudine dell'intera comunità ad essere attiva e partecipe che Conegliano Valdobbiadene è diventato un fenomeno all'attenzione del mondo intero». È quindi intervenuto il presidente dei Sindaci Adriano Lorenzon, che ha spiegato le ragioni e la legittimità della convocazione dell'assemblea, sovrana al momento in cui vengono prese decisioni in cda sul governo del Consorzio che possono risultare contrarie allo Statuto e alle consuetudini, nonché rilevando che il cda opera su preciso mandato dell'assemblea. Successivamente, su proposta dei soci, l'assemblea è stata chiamata a deliberare la richiesta al cda di annullare le delibere assunte il 1 settembre 2020 e, quindi, di ritornare all'assetto precedente in termini di composizione delle rappresentanze in Consiglio, oltre a ripristinare la lista delle candidature originale proposta dalla Commissione elettorale. L'assemblea ha approvato tale proposta con 17.134 voti a favore verso 3.694 voti contrari e 5.161 astenuti. «Si conferma così il desiderio di continuità della maggioranza dei soci riuniti in assemblea. Negli ultimi nove anni i risultati raggiunti sono stati molti positivi ed evidentemente i soci non vedono validi motivi per cambiare le regole fin qui seguite e che hanno permesso di raggiungerli», ha chiuso Nardi. Ma la tensione è alle stelle. E gli sconfitti hanno già dichiarato la volontà di fare ricorso.

Elena Filini

