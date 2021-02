IL CASO

TREVISO Il comune di Treviso e l'Usl 2 cancellano i contratti firmati col consorzio Stabile Lm Group in odore di mafia. La prefettura trevigiana, il 30 dicembre scorso, ha infatti emanato un'interdittiva antimafia nei confronti del consorzio ordinando, di fatto, a tutti i soggetti pubblici interessati di interrompere ogni tipo di rapporto. Nello specifico Lm Group stava eseguendo lavori di manutenzione in una scuola cittadina, la elementare Don Milani nel quartiere di San Zeno per un valore di circa un milione di euro. Inoltre, come ausiliaria di una cooperativa locale, era coinvolta anche nella manutenzione ordinaria e straordinaria del verde nelle aree dell'Usl 2, cominciando da quelle di Asolo, per un importo ben più modesto: 150mila euro. I due casi sono molto differenti: a Treviso Lm Group ha partecipato direttamente al bando assegnato nel marzo 2020 vincendolo. Ad Asolo invece ad aggiudicarsi l'incarico è stata la cooperativa Eos Coop Sociale di Castelfranco in prima battuta appoggiata dal consorzio stabile Ebg Group di Bologna, colpito però a marzo scorzo da un'interdittiva antimafia firmata dalla prefettura bolognese. La cooperativa, avvalendosi delle possibilità concesse dalla normativa, ha potuto sostituire l'ausiliaria chiamando quindi Lm Group che, come vedremo, è direttamente collegato proprio all'Ebg Group. E proprio per via di questo legame è stato bersaglio, a sua volta, dell'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura trevigiana. E alla luce di questi due episodi la Marca si scopre vulnerabile. I provvedimenti della prefettura non sono condanne, ma campanelli d'allarme di cui tenere conto.

IL PERICOLO

Lm Group è collegato all'Ebg Group, consorzio amministrato in passato da Nicola Messina, il primo a essere stato intestatario di un'interdittiva antimafia firmata dalla prefettura bolognese. Amministratrice unica di Lm Group è Sabrina Pisano, nel 2018 candidata al consiglio comunale tra le fila della lista civica Mario Conte Sindaco senza però venire eletta. Lavora anche nel negozio aperto proprio dalla famiglia Messina in piazza San Vito, una rivendita di vino. È la seconda volta che una candidata del centrodestra finisce implicata nelle interdittive antimafia della prefettura. L'estate scorsa era capitato a Valeria Cacciolato, candidata sempre nelle elezioni 2018 nella lista Lega Nord, e amministratrice del Real Group di Padova bloccato dalla prefettura padovana che riteneva potesse essere condizionato dall'Ndrangheta. Il sindaco Conte prese subito le distanze dalla Cacciolato, nemmeno lei eletta in consiglio, dicendo che era solo una del centinaio di candidati schierati in quella tornata elettorale. L'intreccio è fitto, seguire tutti i fili complicatissimo. Resta il fatto che il provvedimento firmato dalla prefettura trevigiana, per la prima volta, coinvolge direttamente anche Ca' Sugana.

SUL TERRITORIO

Il prefetto Maria Rosaria Laganà sottolinea però una cosa: «I controlli funzionano, le amministrazioni locali collaborano - dice - le verifiche vengono fatte sempre. Ma bisogna tenere la guardia alta, soprattutto adesso. Tante imprese di questo territorio, fiaccate dall'emergenza Covid, possono risultare deboli e quindi diventare preda di organizzazioni malavitose anche per pochi soldi. Questo significa che il lavoro di prevenzione deve essere ancora più efficace». E i settori più a rischio, oltre all'edilizia da sempre terreno prediletto per le speculazioni, sono quelli legati al turismo e alla ristorazione, dove le piccole imprese si ritrovano alla ripresa dell'attività con risorse ridotte all'osso. E poi i grandi consorzi. Il prefetto invita a trattarli con prudenza: «Questi grandi soggetti sono pensati apposta per partecipare ad appalti in tutta Italia e nei settori più disparati. E le loro dimensioni possono consentire a qualcuno di mimetizzarsi. Nel caso di Treviso, la nostra interdittiva è stata comunicata a tutti gli enti pubblici che avevano contratti in essere o stavano per firmarli. E tutti hanno risposto subito bloccando ogni tipo di rapporto. Ci sono arrivate note di riscontro da tantissimi comuni sparsi in varie regioni: Lombardia, Toscana, Piemonte, Liguria. Questo fa capire il tipo di ramificazioni di cui stiamo parlando. Le forze dell'ordine eseguono un grande lavoro di verifica e incrocio di dati. E l'ultimo accordo fatto con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno per poter accedere alla loro banca dati, si sta rivelando di fondamentale importanza».

Paolo Calia

