VENEZIA Prima seduta, oggi pomeriggio, del consiglio regionale del Veneto in zona rossa, con l'accesso alla sede di Palazzo Ferro Fini esclusivamente riservato ad alcuni consiglieri regionali e a un numero ridotto di dipendenti che hanno effettuato il tampone anti-Covid con esito negativo. Gli altri consiglieri e assessori regionali potranno partecipare ai lavori, prendere la parola e votare attraverso la piattaforma telematica da remoto. All'ordine del giorno la discussione della risoluzione presentata da Alberto Villanova (Zaia Presidente) e Giuseppe Pan (Lega) relativa al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Una risoluzione è stata presentata anche dai consiglieri di opposizione Cristina Guarda (Europa Verde), Arturo Lorenzoni (Gruppo misto), Erika Baldin (Movimento 5 Stelle) ed Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo): «Non siamo soddisfatti di quanto deliberato mesi fa dalla giunta senza il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni. Il Piano regionale di Ripresa e Resilienza appare ben lontano dagli obiettivi che Ue e Governo italiano si prefiggono di raggiungere: cemento, strade e cattive abitudini; mancano investimenti seri per il futuro del nostro territorio, le donne e i giovani. Abbiamo presentato una nostra risoluzione perché il Veneto non può essere semplicemente spettatore, ma deve ricoprire un ruolo importante nella programmazione delle risorse provenienti dalla Unione europea». In discussione anche la risoluzione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Possamai, Camani, Bigon, Zanoni e Zottis relativa a Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: la sfida per un nuovo Veneto digitale, green ed esclusivo.

