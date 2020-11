A PALAZZO

VENEZIA La bonifica anti-Covid a Palazzo è terminata: venerdì il Consiglio regionale tornerà a riunirsi a Ferro Fini, in attesa poi di trasferirsi a Ca' Corner per la sessione di bilancio. È stato ritenuto che temi come la proroga del Piano faunistico-venatorio e l'aumento dello stipendio per il futuro direttore generale dell'area Sanità e sociale, infatti, possano essere agevolmente discussi e votati con la modalità mista fra presenza e distanza. Ma intanto l'assemblea legislativa finirà sotto la lente anche di altre aule, quelle di Tribunale: sono stati presentati quattro ricorsi contro il verbale di proclamazione degli eletti usciti dalle urne.

GLI ZAIANI E PALMERINI

In tre casi si tratta di contenziosi presentati da candidati zaiani che ritengono di essere stati ingiustamente scavalcati nel calcolo delle preferenze: Flavio Zebellin (da Roberta Vianello) a Venezia, Monica Giordani (da Simona Bisaglia) a Rovigo, Ilenia Tisato (da Silvia Maino) a Vicenza. La quarta causa è stata invece avviata da Loris Palmerini, già escluso come aspirante presidente della Regione alla guida di Venetiae per l'autogoverno, il quale chiede al Tar del Veneto di sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta sul tema della cosiddetta gemmazione delle liste a partire dai gruppi uscenti del Consiglio regionale. La partita legale è stata affrontata dall'ufficio di presidenza, guidato dal leghista Roberto Ciambetti. L'organismo ha deliberato la proposta di costituzione in giudizio solo per ricorsi come quello di Palmerini, in quanto «strutturati in termini tali da risultare potenzialmente pregiudizievoli dell'intero procedimento elettorale e dei suoi esiti». (a.pe.)

