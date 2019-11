Consiglieri regionali bloccati nel motoscafo blu impazzito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Consiglieri regionali prigionieri nel motoscafo blu travolto dalle onde. «Mi sono vista la morte in faccia», racconta Giovanna Negro. «Per un attimo ho pensato: morirò in mezzo a tutti questi leghisti», scherza Piero Ruzzante. Che poi attacca: «È stato da irresponsabili fare la nottata in consiglio regionale, si poteva concludere i lavori due ore prima senza mettere il personale in condizioni di disagio e rischio». Accuse che il presidente del consiglio regionale, Roberto Ciambetti, respinge: «Fino a una marea di...