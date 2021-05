Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Paradosso: in Veneto (come nel resto d'Italia) non si possono trattare le ciliegie con i fitofarmaci perché cancerogeni, ma in Veneto si possono mangiare le ciliegie trattate con i fitofarmaci e importate dall'estero. È quanto segnala il consigliere regionale leghista Stefano Valdegamberi (Gruppo misto) che ieri ha inviato una lettera aperta all'assessore alle politiche agricole della Regione Veneto e al ministro per...