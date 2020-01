Conquistò il K2, Cortina dedica pista a Lacedelli

L'INTITOLAZIONE

CORTINA (BELLUNO) «È giusto così, quella pista deve ricordare Lino Lacedelli: era il presidente di noi guide alpine di Cortina, quando abbiamo cominciato quell'avventura. È stato il presidente della nostra società, che ha realizzato la prima seggiovia per le Cinque Torri, cinquant'anni fa. Oggi è corretto ricordarlo con la nuova pista per i Mondiali 2021 di sci». Lorenzo Lorenzi è una figura carismatica dell'alpinismo e del soccorso alpino in Ampezzo e sulle Dolomiti; ricorda con commozione l'amico Lino Lacedelli.

Per tutti è stato il conquistatore del K2, il 31 luglio 1954, assieme ad Achille Compagnoni. Per Lorenzi è stato un amico carissimo, compagno di cordate, avventure, soccorsi in parete. Assieme a tanti altri amici, ai famigliari di Lacedelli, lo ricorderanno domani mattina, all'inaugurazione del tracciato agonistico che porta il suo nome.

LO SCOPO

La nuova pista è stata completata prima di Natale e adibita subito all'attività sportiva: è nata per questo scopo, per consentire ai ragazzi degli sci club di allenarsi in sicurezza, su un tracciato tecnico. I giorni scorsi l'ha provato anche Emanuele Buzzi, discesista della nazionale italiana, che l'ha trovata splendida. Presto verranno le gare. Fra un anno, durante i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, su quella pista ci saranno le selezioni, le qualifiche: un filtro per vagliare gli atleti meno esperti, delle nazioni emergenti, per stabilire quanti saranno poi in grado di affrontare le gare vere e proprie, sulla Tofana.

GLI ALTRI IMPIANTI

La nuova pista Lino Lacedelli alle Cinque Torri è una delle due novità dell'offerta di Cortina in questo inverno; oggi si inaugura la cabinovia per il Col Druscié, che sostituisce il primo tronco della storica funivia Freccia nel cielo, per la Tofana. Ad aprile cominceranno i lavori per un lungo impianto, che collegherà l'area di Pocol, Socrepes e Tofana con le Cinque Torri e il passo Falzarego. Nel carosello attorno al monte Averau ci sono quattro seggiovie, diversi rifugi, sui due versanti di Cortina d'Ampezzo e di Colle Santa Lucia. L'innevamento programmato consente di sciare per molti mesi; quasi tutto l'anello è ben al di sopra dei 2.000 metri di altitudine, con scorsi di paesaggio mozzafiato, fra Tofana, Cinque Torri, Croda da Lago, Lagazuoi, con la Marmolada di fronte, le Dolomiti del Veneto, del Trentino, dell'Alto Adige.

LA SPECIALITÀ

Ora si aggiunge questa dotazione speciale, la prima pista in Italia concepita per gli allenamenti degli atleti, lunga 1.500 metri, con una serie di cambi di pendenza che consentono agli allenatori di tracciare sia lo slalom che il gigante. È ben delimitata, rispetto al parallelo tracciato turistico, per l'incolumità degli atleti e degli appassionati. Tutto cominciò nel 1969, con la costruzione quasi artigianale della prima seggiovia monoposto, a forza di braccia, con la carriola, una sola ruspa, mentre una impresa metalmeccanica lombarda realizzava l'impianto vero e proprio. A issare i piloni arrivò un elicottero dell'Esercito, per un'amicizia con le Guide e gli Scoiattoli di Cortina, nata durante un'operazione di soccorso in montagna, sulla Tofana di Rozes, lì di fronte, dove erano rimasti incrodati alcuni Alpini in esercitazione. Il nuovo impianto a fune fu inaugurato il 14 febbraio 1970. Fra un mese ci sarà un altro anniversario da celebrare, nel cinquantesimo. «Tutto questo non sarebbe stato possibile senza Lino aggiunge Lorenzi noi lo chiamavamo Testa per sottolineare la sua caparbietà, era ostinato in un modo fuori dal comune. Non ha conquistato il K2 per caso. Quando si trattò di costruire la seggiovia, con il suo nome e le sue conoscenze, Lino andò a bussare a tutte le porte. Negli anni 70 in Italia non c'era cemento, per noi fondamentale, non si trovava da nessuna parte. Lino lo scovò a Reggio Calabria. E lo fece arrivare a Cortina».

Marco Dibona

