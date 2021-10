Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAVENEZIA In Veneto il Partito Democratico va a congresso, la Lega non si sa. O, meglio, le sezioni del Carroccio dovrebbero rinnovarsi a dicembre, i livelli provinciali tra marzo e aprile, della segreteria nathional, cioè veneta, non si hanno notizie. Ma se il Pd con il centrosinistra in Veneto da anni non tocca palla, nella Lega c'è un gran fermento. I temi sono: elezioni comunali del 2022 a Padova e Verona, elezioni Politiche 2023,...