IL CASO

ROMA Kinshasa, Roma e New York. Adesso potrebbe estendersi fino al Palazzo di vetro nella Grande mela l'inchiesta sulla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci. I due sono stati uccisi in Congo il 22 febbraio nei pressi di Kibumba, a nord di Goma, vicino al parco nazionale dei Virunga, al confine con il Ruanda, da alcuni uomini armati di Kalashnikov. Dall'attività istruttoria dei magistrati è emerso il ruolo del militare dell'Arma che, nel tentativo di salvare Attanasio, si è frapposto nella linea di fuoco nel momento in cui i rangers locali erano intervenuti per sventare il rapimento. Un epilogo tragico che si è compiuto nel momento in cui i due italiani stavano cercando di scappare.

NEW YORK

Il motivo per il quale gli inquirenti valutano di eseguire una serie di verifiche anche nella principale sede dell'Onu negli Usa, riguarda il dispositivo di sicurezza. Chi ha dato l'autorizzazione finale allo spostamento del convoglio del World food program in cui si trovava Attanasio in qualità di ospite? In pratica gli investigatori vogliono chiarire questo aspetto: l'organizzazione dei viaggi in teatri così pericolosi spetta alla stessa agenzia delle nazioni unite che si trova nel Paese ospitante, che però riceve un benestare definitivo da New York.

Ebbene i ruoli e l'organizzazione del trasferimento hanno portato i pm Sergio Coloaiocco e Alberto Pioletti ad indagare su questo fronte per omicidio colposo. Un reato che punisce i responsabili per condotte negligenti, superficiali. Insomma un'accusa che potrebbe investire coloro i quali hanno predisposto la trasferta del convoglio senza valutare i rischi e i pericoli in modo meticoloso. Per quanto concerne l'assassinio i due magistrati procedono per tentativo di sequestro con finalità di terrorismo.

LA DINAMICA

Non è stato fuoco amico ad ucciderli. È il tassello di certezza da cui parte l'indagine della Procura che sta tentando di chiarire tutti gli aspetti relativi alla morte dell'ambasciatore e del carabiniere. I pm di piazzale Clodio stanno analizzando l'attività istruttoria svolta dai carabinieri del Ros a Kinshasa che per cinque giorni hanno raccolto una serie di testimonianze a cominciare da chi quel giorno era con i due italiani sulla strada nella zona nord-est del Paese africano. Gli investigatori, negli uffici dell'ambasciata italiana, hanno ascoltato in primo luogo Rocco Leone, vicedirettore del Pam Congo, e sopravvissuto al blitz dei sequestratori. Il testimone ha di fatto confermato quanto emerso dai primi risultati delle autopsie svolte a Roma.

L'ambasciatore e il carabiniere sono morti nel corso di «un intenso conflitto a fuoco» e raggiunti dagli spari della banda che aveva tentato di sequestrarli. «Iacovacci - hanno sostanzialmente affermato i test ascoltati - è intervenuto per tentate di portare via Attanasio dalla linea del fuoco nella sparatoria tra sequestratori e Rangers intervenuti.

A quel punto gli assalitori avrebbero sparato nella direzione dei nostri connazionali». Non è stata quindi una esecuzione sommaria, ma un furioso scontro a fuoco. L'inchiesta punta anche ad accertare la matrice del gruppo di rapitori e il motivo del tentato sequestro terminato in tragedia. Gli inquirenti stanno, in questo ambito, valutando una terza missione da parte del Ros nella zona di Goma per acquisire elementi sulla dinamica della sparatoria e effettuare accertamenti balistici.

I pm hanno anche inviato una rogatoria internazionale in Congo con la quale si chiede di trasmettere gli atti di indagini svolte finora dalle autorità africane. I carabinieri del Ros, che hanno effettuato una missione di cinque giorni a Kinshasa, hanno ascoltato il personale dell'ambasciata italiana sulla organizzazione della missione a Goma.

Valentina Errante

Giuseppe Scarpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA