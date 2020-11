CONGIUNTURA

VENEZIA Il Veneto è resiliente ma le imprese frenano gli investimenti e aumentano i depositi per attutire il colpo di coda da Covid. «Il Pil regionale è calato dell'11,5% nel primo semestre. Ha fatto poco meglio del resto del Paese e del Nordest nel suo complesso - spiega l'economista di Banca d'Italia Paolo Chiades -. Un andamento che avevamo previsto peggiore sia per la grande propensione all'export e l'importanza del turismo. Soprattutto le imprese manifatturiere hanno dimostrato grande resilienza, agganciando la ripresa estiva in maniera robusta. Già a settembre il Pil del Nordest ha recuperato terreno segnando un - 4,1% rispetto all'anno scorso. Se da qui a fine dell'anno ci dovesse essere crescita zero ipotizzerei un calo finale del Pil Veneto dell'8-9%». Previsione corroborata dal capo della Banca d'Italia di Venezia Emanuele Alagna: «Stiamo vivendo una recessione di portata eccezionale. Ma in estate s'è registrata una forte ripresa, seppur parziale». Che in settembre ha perso comunque slancio. «Ma la svolta ciclica c'è stata anche col recupero dell'export a giugno, e i nostri indicatori lo dimostrano - ricorda Chiades - anche se la produzione industriale nel terzo trimestre resta sotto di circa il 10% rispetto al 2019, con settori come la moda particolarmente colpiti. Agroalimentare e meccanica reggono bene. Le previsioni degli imprenditori che abbiamo sondato rimangono negative anche per i prossimi sei mesi anche perché la domanda estera rimarrà debole, ma sull'anno si pensa a una crescita». Il primo effetto pesa sulla ripresa. «Queste sensazioni porteranno a ridimensionare decisamente gli investimenti nell'industria come nei servizi - comparto dove è presente il turismo, il settore più colpito da questa crisi - mentre chi vede il futuro con più ottimismo sono le imprese di costruzioni - osserva Chiades -: evidentemente il Bonus al 110% fa ben sperare. E poi potrebbero rimettersi in moto anche gli investimenti degli enti locali, partiti bene a inizio anno e poi bloccati probabilmente per la complicazioni dovute all'utilizzo massiccio dello smart working». Qualche segnale di risveglio c'era già stato in estate con l'aumento dei mutui (e soprattutto delle surroghe causa tassi interesse ai minimi) e delle compravendite dopo lo stop di primavera.

PRESTITI GARANTITI

Crescono decisamente anche i prestiti grazie alla garanzia statale. Il sondaggio di Banca d'Italia sugli istituti regionali vede un aumento dei prestiti del 6,7% a settembre. «E sono tornati a crescere in agosto anche i finanziamenti alle piccole imprese, in calo da otto anni», ricorda Chiades, che sottolinea come «i prestiti garantiti in Veneto a fine ottobre ammontino a circa 10,8 miliardi, l'11,5% del totale, e che il 75% di questi finanziamenti, quelli da 25-30mila euro, va a piccole imprese». Ossigeno per le realtà minori.

Questa crisi per ora ha inciso profondamente sull'occupazione autonoma e a tempo determinato, con giovani e donne più colpiti dai tagli attutiti dall'utilizzo massiccio della cassa integrazione - «Mai così alta in Veneto, anche in settembre» - e dal blocco dei licenziamenti. La reazione a questa pandemia d'incertezza è stata la classica dei veneti: più soldi in conto. A giugno raccolta + 6,6%; crescita continuata in settembre, con le famiglie che hanno messo a riserva 95,3 miliardi, + 2,6 miliardi rispetto a dicembre 2019. E le imprese che hanno lasciato in deposito nelle banche 44,2 miliardi, 7,15 miliardi in più rispetto a fine anno scorso. «È evidente una mossa cautelativa per affrontare meglio l'incertezza - spiega Chiades - che fa il paio con la richiesta di moratorie sui prestiti, fatta da un terzo delle nostre imprese (media Italia di un quarto): credo che una buona fetta di queste non sia stata motivata da emergenze di liquidità ma da fattori prudenziali. Le famiglie venete infatti hanno fatto meno richieste del resto degli italiani». In questa grande difficoltà istituti pronti ad affrontare i contraccolpi futuri? «Oggi le banche regionali sono molto più solide rispetto alla precedente crisi dei debiti sovrani», assicura Alacri.

Maurizio Crema

