ROMA Una valanga di cartelle esattoriali. Quasi 9 milioni di notifiche di pagamento. Di queste, secondo quanto risulta al Messaggero, almeno un milione e 200 mila (circa il 14 per cento) sono multe relative a infrazioni stradali: a partire dal 15 ottobre, salvo ulteriori proroghe su cui si sta lavorando, potrebbero finire nelle caselle postali di tutta la Penisola. I più ricercati in assoluto saranno, se non ci sarà il congelamento, i cittadini del Lazio a cui sono destinate, record in Italia, più di un milione e mezzo di lettere. C'è però da dire che 3 cartelle su 4 non presenteranno un conto particolarmente salato perché nascondono all'interno importi inferiori ai mille euro. Un buon 17% invece fluttua nella fascia intermedia con importi tra mille e i cinquemila euro mentre solo il restante 10% fa riferimento ai cosiddetti grandi debitori, cioè coloro che devono allo Stato più di cinquemila euro. Ma quali sono gli enti creditori che riscuoteranno dai cittadini?Ad andare per la maggiore è proprio l'Agenzia delle Entrate che detiene ben il 36% delle cartelle esattoriali sospese grazie ai tanti servizi offerti (versamenti di Iva e Irpef su tutti). A seguire, nel 22% dei casi, le lettere partiranno dagli uffici delle Regioni oppure, per il 18% delle cartelle, dai Comuni. A questi ultimi infatti, spetterà spingere per la riscossione di tasse e tributi locali come Tari o Tasi. Mittenti della parte restante delle 9 milioni di cartelle di pagamento sono invece le Camere di Commercio (11%) o altri tipi di enti o altro erario (13%).

Francesco Malfetano

