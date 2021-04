Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PREVISIONIROMA Una ripresa un po' meno forte del previsto e in prospettiva più lenta di quella degli altri Paesi. In uno scenario che resta di «incerta risalita dalla voragine» Confindustria prevede per quest'anno un Pil in crescita del 4,1%, meno delle precedenti stime. La sfida a cui sono ora chiamati anche gli industriali la lancia Paolo Gentiloni: «Oltre al tempo della cura deve essere anche il tempo del coraggio che non è mai...