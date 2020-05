Assenza di un «disegno» per la ripresa. Risorse per la Cig che potrebbero non bastare. Tempi troppo lunghi per l'attuazione delle misure che ne minano l'efficacia. Il decreto Rilancio raccoglie molte critiche nel primo giro di audizioni in Parlamento, da Confindustria che chiede la cancellazione totale della tassa «più odiata», l'Irap, all'Ufficio parlamentare di Bilancio che mette in guardia sui calcoli del «tiraggio» degli ammortizzatori sociali, ai sindacati, che appena usciti da Montecitorio prendono carta e penna e scrivono al ministro Nunzia Catalfo e all'Inps per i ritardi oramai «inaccettabili» sulla Cig in deroga. L'unico intervento che piace a tutti, e che secondo gli industriali ha una intonazione di «rilancio» è il superbonus sull'efficienza energetica e la tenuta antisismica degli edifici. Anche i sindaci sono sul piede di guerra. «Senza una manovra di aggiustamento, urgente e indifferibile, salteranno i servizi essenziali di tutte le Città italiane. Il rischio potrebbe essere un drammatico lockdown delle attività che, quotidianamente, i Comuni svolgono in ogni angolo del nostro Paese per i loro cittadini». È l'allarme trasversale lanciato dai 13 sindaci delle città metropolitane, ed è contenuto in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere ulteriori stanziamenti, flessibilità e meno burocrazia, e «riscuotere» così anche il dazio per la collaborazione prestata al governo alle prese con gli effetti del contagio mentre le Regioni

andavano in ordine sparso.

