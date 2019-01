Confindustria: rifiuti, sistema veneto vicino al collasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMESTRE Il sistema di gestione dei rifiuti industriali in Veneto è prossimo al collasso. Filiere strategiche come meccanica, tessile-calzature, gomma-plastica, legno e cartario sono in affanno per la carenza di impianti in cui smaltire gli scarti di lavorazione, cioè i rifiuti speciali (classificati come non pericolosi). E per le regole che paralizzano sia gli impianti sia il mercato, i rifiuti e i materiali da rigenerare non trovano destinazione e si accumulano nei capannoni.A lanciare l'allarme è Assindustria Venetocentro, che...