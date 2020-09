Le misure messe in campo dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid non delineano «ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e a quelle di ripresa e di crescita» del Paese, la cui tenuta del sistema economico «è messa a dura prova dalla crisi». Confindustria con il nuovo direttore generale Francesca Mariotti torna a criticare l'assenza di una «chiara visione di fondo». Parla di un recupero parziale del Pil, che dovrebbe chiudere l'anno tra un -10% e -11%.

E lancia un ulteriore affondo sul divieto dei licenziamenti, prorogato nel decreto agosto, nel corso dell'audizione proprio sul dl alla commissione Bilancio del Senato: non favorisce la ripresa dell'attività.

«La proroga del divieto di licenziamento ex lege rappresenta un rimedio di dubbia utilità», afferma. Un divieto «che non ha eguali in nessun altro Paese del mondo» e «non ha più ragione d'essere in questa fase, che dovrebbe, invece, essere dedicata a favorire la ripresa delle attività», sostiene la dg, sottolineando che tra l'altro costituisce «una significativa compressione della libertà di iniziativa economica».

