Confindustria: «Italia ferma manovra troppo restrittiva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIROMA Confindustria apprezza in generale la prudenza del governo, ma allo stesso tempo chiede uno sforzo ulteriore in vista della manovra per il 2020, in modo che il Paese possa approfittare del momento favorevole innescato dal calo di rendimenti e spread. Le previsioni del Centro Studi di Viale dell'Astronomia non si discostano in modo particolarmente forte da quelle del governo, ma evidenziano la portata limitata della manovra delineata nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza.LE CRITICHEUna manovra che viene...