ROMA Come presidente di Assolombarda non è mai stato tenero con il governo. Aveva lasciato immaginare una Confindustria dirompente, soprattutto nei confronti dell'esecutivo, anche prima della sua nomina al timone. Ma ora che Carlo Bonomi è stato designato quale trentunesimo presidente di Confindustria succedendo a Vincenzo Boccia, «la sfida tremenda» dell'emergenza impone anche di più. Dopo poco più di mezz'ora dall'esito di un voto a distanza chiaro da parte degli imprenditori (123 voti a favore contro i 60 della sfidante Licia Mattioli), il leader degli industriali parla dal quartier generale di Viale dell'Astronomia per indicare la posizione netta del cuore di un'economia colpita pesantemente dall'emergenza del virus. Bonomi chiede dunque di «riaprire le produzioni industriali». Chiede anche di farlo il prima possibile, rifiutando la logica dell'allungamento della lista con i famosi codici Ateco. Ma come farlo, deve essere un obiettivo insuperabile: bisogna riaprire garantendo la massima sicurezza ai lavoratori all'interno delle fabbriche, altrimenti il contagio potrebbe diventare devastante. E chiedere ruoli precisi per Viale dell'Astronomia «al centro del tavolo in cui la politica decide il metodo delle prossime riaperture delle attività economiche», è più che doveroso. Soprattutto di fronte a una classe politica «smarrita», che non ha «idea della strada che deve percorrere il Paese». Una politica che non ha imboccato «la strada giusta» nemmeno «indebitando le imprese», con tempi e modalità di accesso alla liquidità «neanche immediati».

Dunque, il primo pensiero di Bonomi in un momento non fatto «per gioire» è mettere gli imprenditori «immediatamente in condizioni operative tali per affrontare con massima chiarezza ed energia la sfida tremenda che è davanti a noi». Bisogna «riaprire le produzioni perché solo le produzioni danno reddito e lavoro e non certo lo Stato, che come un padre dispensa favori e non ha le risorse per farlo». Purché ci sia un piano per riaprire, regole precise di sicurezza da rispettare. Perché «una seconda ondata di contagio ci porterebbe a nuove chiusure drammatiche e devastanti per noi». Poi c'è il tema della concorrenza. «Benissimo i comitati di esperti», dice Bonomi. Ma una certa «proliferazione da il senso che la politica non ha capito, non sa dove andare». Spunta «un comitato a settimana, senza poteri, senza capire dove si vuole andare». Ma «il tempo è nostro nemico, rischia di disattivare la nostra presenza nelle catene del valore aggiunto mondiali».

Il dito è poi puntato anche contro «la politica» che ha esposto gli imprenditori «a un pregiudizio fortemente anti-industriale che sta tornando molto importante in questo Paese». Le imprese sono indifferenti alla vita dei propri collaboratori? «Veramente non pensavo più di sentire» questa «ingiuria», dice inviando un messaggio chiaro ai sindacati.

Ma la linea che si preannuncia non è solo sull'attualità dell'emergenza Covid-19, è anche quella di una chiara distanza dalla politica di «provvedimenti come il reddito di cittadinanza e quota 100», o che ha «smontato Industria 4.0». Al punto da «vanificare» gli sforzi fatti sulla via della ripresa dopo la crisi del 2008.

Agli imprenditori di tutte le articolazioni di Confindustria il futuro presidente (per l'elezione si dovrà ora attendere il voto in assemblea il 20 maggio) promette «ascolto», chiede e garantisce «molta dedizione, molta passione civile», «l'impegno di tutti»: è quello che «gli anni che abbiamo di fronte richiederanno», come avvenne negli anni di ricostruzione del dopoguerra. E agli industriali dice: «Insieme dobbiamo cambiare l'Italia». Un cambiamento che parta dall'interno («Dovremo cambiare anche noi imprese se vogliamo che cambi il Paese») e che guardi a quelle riforme da sempre invocate, spesso invano, da via dell'Astronomia: «Abbiamo una grande occasione, in un momento molto drammatico». Forse è il momento «di fare quelle modifiche strutturali di cui il Paese ha bisogno».

