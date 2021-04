Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ELEZIONETRIESTE Le Regioni d'Italia rappresentate da un presidente di Regione a statuto speciale: in un'epoca in cui il regionalismo subisce bordate pesanti quasi quotidiane e la specialità finisce spesso in un critico cono d'ombra, le venti Regioni ieri sera all'unanimità hanno affidato il vertice della Conferenza a Massimiliano Fedriga, dal 2018 governatore del Friuli Venezia Giulia. Vicepresidente Michele Emiliano (Puglia). Un...