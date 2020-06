LA SCADENZA

ROMA «Fra due settimane, il 16 giugno, scadrà il termine per il pagamento della prima rata dell'Imu, la patrimoniale sugli immobili. Dovranno essere versati circa 11 miliardi di euro. I Comuni si preparino: i conti non torneranno. E non si tratterà di evasione fiscale». Lo ha scritto su Twitter il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Il tema è delicato: la scadenza di metà mese è quella della rata di acconto dell'Imu 2020, che quest'anno per la prima volta si pagherà in forma unificata mentre in precedenza sul piano formale esistevano due tributi distinti, Imu e Tasi. L'appuntamento con i versamenti arriva in una fase in cui l'emergenza coronavirus non può certo dirsi esaurita, meno che mai sul piano economico. A livello statale è stata prevista la cancellazione per alberghi e strutture turistiche - una novità rilevante per il settore - ma per la generalità dei contribuenti non si sono altre misure di slittamento o riduzione. In ordine sparso alcuni Comuni hanno autonomamente previsto una sospensione dei versamenti mentre gli altri li attendono per far fronte ad una situazione finanziaria non florida. Che i mancati incassi da parte di cittadini in difficoltà potrebbero ulteriormente aggravare.

