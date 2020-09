IL DOCUMENTO

MESTRE Un Manifesto per le prossime elezioni regionali. Il documento, diviso in 9 punti programmatici considerati indispensabili per lo sviluppo economico della Regione, è stato inviato da Confcommercio del Veneto a tutti i candidati presidente in corsa il prossimo 20 e 21 settembre e contiene precise richieste indirizzate a chi deciderà le politiche regionali dei prossimi 5 anni. I nove punti sono: competitività e innovazione delle piccole e medie imprese, capitale umano, sviluppo sostenibile, turismo, governo delle città, infrastrutture, sicurezza e legalità, semplificazione, accesso al credito. In una regione che, a causa del Covid, nel solo comparto terziario quest'anno ha già bruciato 35.000 posti di lavoro, l'associazione che da sola rappresenta 49.500 imprese, chiede alla politica regionale di essere partecipe delle scelte economiche che la riguardano direttamente e per questo propone al prossimo governatore del Veneto di attivare un tavolo operativo e permanente con le categorie, per concordare le misure più efficaci per la ripartenza post pandemia.

Da solo il terziario rappresenta il 54% del Pil veneto ed il 58% degli occupati nel settore privato e per rimettere in moto la macchina produttiva Confcommercio indica come priorità gli investimenti e l'innovazione per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, con un occhio di riguardo per quelle attive nel comparto turistico, considerato un settore strategico per il Veneto. Particolarmente urgenti vengono considerati gli interventi indirizzati alla formazione ed alla valorizzazione del capitale umano ed alla sburocratizzazione .

«La burocrazia sta costando alle imprese venete 5.4 miliardi di euro all'anno spiega Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto - enormi risorse di cui sono private le nostre aziende e che potrebbero invece essere investite per favorire la ripartenza. Non possiamo pensare di essere competitivi con gli altri Paesi che hanno semplificato tutte le procedure burocratiche mentre noi dobbiamo passare lo stesso documento a dieci uffici diversi, con costi e perdite di tempo e con un danno enorme alle imprese».

Durante i mesi di lockdown e in quelli seguenti Confcommercio ha osservato i mutamenti avvenuti nelle grandi aree urbane. «Il Covid ci ha costretti a resettare tutto e d a ricominciare da capo. Ci siamo accorti, ad esempio, che lo smart working ha cambiato le dinamiche del mercato immobiliare sottolinea Bertin perché ora gli uffici di grandi dimensioni non hanno più senso, mentre una città come Padova in pochi mesi ha perso oltre 500 residenti. Per questo si rende urgente l'adozione di un Piano regionale delle città, al fine di rivedere il consumo di suolo ed avviare processi di rigenerazione urbana».

