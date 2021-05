Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEROMA Per un quarto di secolo è stato il settore che ha contribuito più di tutti in Italia al Pil, con il Covid è stato quello che ha pagato i sacrifici più alti. Parliamo del terziario, che si declina in commercio, turismo, servizi di alloggio e ristorazione, trasporti, attività artistiche, intrattenimento e divertimento. Tutti i comparti che subìto le restrizioni più marcate . Li abbiamo visti in piazza a protestare, li...