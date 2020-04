LA PROTESTA

VENEZIA Aumenta la tensione sociale e si fa reale il rischio dell'introduzione di finanziamenti illeciti, da parte di organizzazioni mafiose, nelle imprese venete in ginocchio per la prolungata chiusura. Queste le preoccupazioni che hanno spinto Confartigianato Veneto a scrivere una lettera ai Prefetti delle sette province. Il tutto nasce da quella che il presidente di Confatigianato regionale Agostino Bonomo definisce la «doccia fredda» del Dpcm del 26 aprile, che ha fatto slittare l'apertura di molte attività, tra cui parrucchieri, centri di estetica e cura alla persona e interi comparti del manifatturiero. La richiesta è di un intervento immediato del governo affinché allarghi il provvedimento che consente solo ad alcuni settori di tornare a lavorare a partire dal 4 maggio. Da qui la lettera ai Prefetti segnalando «un aumento della tensione sociale - è scritto nella missiva - alimentata dalla diffusa percezione, tra le migliaia di soci che, fermo restando la priorità inderogabile di protezione della salute, non si stiano adottando le scelte più idonee a limitare il drammatico danno economico che il Paese, le imprese e i singoli artigiani stanno subendo». Confartigianato chiede quindi ai Prefetti di farsi portatori di questo appello affinché il Governo adotti i provvedimenti adeguati.

IL PROTOCOLLO

«Abbiamo finora arginato la tensione portando avanti la prospettiva prioritaria della salute con la consapevolezza che questo rappresenta un interesse generale e superiore - afferma Bonomo - Ad oltre due mesi dall'inizio del blocco delle attività, abbiamo ben chiaro che con il virus dobbiamo convivere e sappiamo anche che questo richiede misure adeguate in termini di sicurezza». Per questo viene chiesto al governo l'avvio di una fase in cui chi opera in sicurezza lo possa fare immediatamente. Ricorda quindi i protocolli pronti già dal 14 marzo, e sottoscritti con le parti sociali, in cui venivano predisposte aperture delle imprese con l'utilizzo di mascherine, guanti, distanziamento sociale e isolamento di zone a rischio quali possono essere spogliatoi, mense e macchinette di bibite e caffè negli spazi aziendali. «Ci siamo impegnati perché venissero predisposti i necessari protocolli e ci stiamo adoperando per la loro diffusione e applicazione -aggiunge il presidente di Confartigianato Veneto - L'intensità con la quale i nostri soci ci esternano le loro preoccupazioni è aumentata in maniera significativa per le perdite in termini di fatturato, di concorrenzialità nei mercati, di posizionamento nelle filiere». Solo il comparto di estetica e parrucchieri coinvolge in Veneto 12.128 imprese artigiane con 24.214 addetti. Se lo spettro si allarga al manifatturiero si aggiungono altre 21.000 imprese che coinvolgono 87.844 lavoratori. «Per ogni settimana di fermo un'impresa ci rimette il 3,4% di fatturato» spiega Bonomo che parla di 89 milioni finora persi e 4mila posti di lavoro solo tra parrucchieri e centri di estetica.

I PERICOLI

Confartigianato quindi avverte i Prefetti delle province venete che il prolungarsi dell'incertezza sta creando problemi su fronti che «devono essere presidiati e disinnescati» citando il rischio «dell'uso illecito degli aiuti di Stato, dell'usura e dell'introduzione di capitali illeciti nel tessuto economico, cosa già successa nel territorio regionale».

Sostegno arriva anche dal senatore dell'Udc Antonio De Poli che invita il premier Giuseppe Conte a rivedere il decreto per la Fase 2: «Mi unisco alla voce di Confartiginato che è quella dei nostri imprenditori - dice - il presidente del Consiglio ascolti questo grido che arriva dai territori e venga a riferire in Parlamento su una questione che è molto delicata in quanto attiene alla vita del tessuto economico e sociale di tutto il Paese. Parrucchieri ed estetiste, bar e ristoranti sono bloccati. Bisogna trovare delle soluzioni affinché si possa garantire la riapertura di queste attività in sicurezza».

Raffaella Ianuale

