LO STOP

CONEGLIANO (TREVISO) La lista delle restrizioni per fermare il contagio si allunga. Dopo i parchi e gli impianti sportivi, dopo i cimiteri e le piste ciclabili un po' in ogni Comune della Marca, adesso si dà l'addio anche a passeggiate e corse sulle colline del prosecco. E non solo. Stop alle camminate nelle piazze e lungo gli argini dei fiumi, diventati lo scorso fine settimana luoghi di aggregazione pericolosi in tempo di coronavirus. Da ieri, a Conegliano ci si può allontanare a piedi da casa al massimo per un chilometro se non per motivi di lavoro, salute o reale necessità. Il sindaco Fabio Chies ha firmato una nuova ordinanza che interpreta in senso restrittivo il decreto governativo per la lotta alla diffusione del Covid-19. «Ci attendono ancora 10-15 giorni nei quali dovremo capire come si evolverà la curva dei contagi, però intanto ritengo inaccettabile quello che è successo lo scorso fine settimana, quando in particolare nelle località collinari e lungo l'argine del Monticano tanta gente è andata a camminare o correre senza giustificati motivi». «Decine le persone già denunciate per questo motivo» ha aggiunto il comandante della Polizia locale Claudio Mallamace. È di ieri l'ordinanza che ha istituito il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità. In un lungo elenco di strade e luoghi pubblici si arriva addirittura all'interdizione assoluta al pubblico passeggio.

La misura interessa i percorsi ciclopedonali, gli argini del Monticano, le piazze cittadine e i parchi aperti. Molte delle strade nelle quali da ieri non si può passeggiare si trovano nelle colline del prosecco superiore. Ci sono però anche strade del centro storico e altre arterie normalmente molto frequentate. Il transito rimane consentito per andare al lavoro, rientrare a casa, fare la spesa o situazioni di primaria necessità. Per chi sgarra pronte da oggi le denunce. Anche l'ente parco Colli Euganei ha scritto ai sindaci padovani chiedendo di firmare ordinanze di chiusura dei 63km di piste ciclabili, dopo l'assalto dei ciclisti la scorsa domenica. E tutti i sindaci sarebbero d'accordo.

