CONEGLIANO (TREVISO) I tamponi rapidi nelle scuole si sono rivelati subito fondamentali per evitare che un'intera classe finisse in quarantena. L'Usl trevigiana ha reso operativo il nuovo protocollo proprio ieri mattina. E nel giro di un paio d'ore è arrivata la prima richiesta di intervento. Tutto è partito dalla positività al coronavirus di uno studente del secondo anno dell'istituto enologico Cerletti di Conegliano. Era assente da venerdì a causa di sintomi simil influenzali. Il tampone ha poi confermato il contagio. La task force dell'Usl si è messa in moto all'istante. Gli operatori hanno raggiunto la scuola superiore poco dopo mezzogiorno. E qui hanno sottoposto al tampone rapido tutti e 24 i compagni di classe, più la preside e un gruppetto di insegnanti e di collaboratori scolastici, che negli ultimi giorni erano entrati in contatto con il giovane risultato positivo. «Ci siamo mossi immediatamente spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana non avevamo ancora raccolto le autorizzazioni dei genitori per poter procedere con i test direttamente a scuola. Ma l'istituto ha contattato le famiglie via telefono, una per una. Ogni tampone rapido ha dato il risultato nel giro di una decina di minuti. Alla fine sono risultati tutti negativi: i compagni così come i docenti e il resto del personale scolastico. Di conseguenza la classe può continuare l'attività scolastica senza alcuna restrizione».

I ragazzi della sezione in questione sono stati spostati in un locale riservato. Il distanziamento è garantito. Ieri c'è stata una sola accortezza in più: gli studenti hanno indossato sempre la mascherina, per precauzione. Nessuno ha lasciato l'istituto senza avere prima l'esito del tampone. La fine delle lezioni era prevista per le 13.05. Lo screening è stato portato a termine poco dopo le 15. Il ritardo era stato subito comunicato ai genitori. E nessuno ha avuto nulla da ridire. Anzi. «I genitori hanno dimostrato la massima disponibilità e fiducia nelle istituzioni sottolinea la preside, Mariagrazia Morgan anche i ragazzi hanno dimostrato serietà. All'inizio erano un po' preoccupati. Ma c'è stata una grande comprensione. E alla fine tutti erano sollevati quando hanno potuto uscire dalla scuola con l'esito del tampone negativo».

«I controlli attraverso i test rapidi riducono di molto i tempi aggiunge Morgan avere una risposta praticamente immediata, poi, consente di limitare le quarantene precauzionali di intere classi». Con il vecchio sistema la sezione del Cerletti sarebbe inevitabilmente finita in isolamento. Con i tamponi rapidi, invece, resta in quarantena solo il ragazzo risultato positivo, che ora seguirà le lezioni attraverso la didattica a distanza. Mentre i suoi compagni possono continuare a frequentare l'istituto senza alcun problema.

