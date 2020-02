IL BOLLETTINO

ROMA Si è precipitata dagli Stati Uniti a Roma subito dopo che dallo Spallanzani l'avevano avvisata dell'aggravarsi delle condizioni di suo padre e sua madre, la coppia di anziani turisti cinesi ricoverati a Roma perché contagiati dal coronavirus. La donna ieri ha parlato con i medici dell'istituto di Malattie Infettive, si è informata sullo stato di salute dei genitori, che sono attualmente ricoverati nella terapia intensiva. «Le loro condizioni cliniche sono stazionarie. La loro prognosi resta riservata». Hanno scritto i sanitari nel bollettino di ieri mattina. La donna, tuttavia, che temeva di arrivare troppo tardi ha potuto tirare un sospiro di sollievo: i due coniugi di Wuhan avevano passato la prima nottata critica. A ieri, dall'Istituto sono stati dimessi 27 pazienti poiché negativi al test. Sono ricoverati, oltre ai due cinesi, in terapia intensiva, altri 4 casi sospetti in attesa dell'esito del test. Per quanto riguarda le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo coronavirus, continuano ad essere osservate. Intanto sarebbe negativo anche il test preliminare sul caso sospetto di una studentessa molisana.

