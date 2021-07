Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Sto andando alla presentazione di un libro sulla magistratura siciliana nell'opera di Sciascia. Il suo pensiero mi ha aiutato tantissimo, se non mi fossi ispirato a lui non ce l'avrei fatta». Marco Zambuto dice di essere stato una delle prime vittime della legge che rimuove gli amministratori locali dal loro posto dopo una condanna non definitiva. Il provvedimento che fu votato in Parlamento ad ampia maggioranza nel 2012, prevede che per...