LA SENTENZA

Nei campi rom della capitale, base operativa e punto di partenza per le giovani pendolari del borseggio, quella strategia viene insegnata come un mantra, prima di iniziare il pellegrinaggio nelle varie località turistiche del Paese: «Se sei incinta, in galera non ci vai». E a Venezia lo sanno bene vigili, carabinieri e poliziotti, che quelle ladre le hanno arrestate decine di volte, per poi ritrovarsele in calle il giorno dopo. Questo vantaggio giudiziario, però, non dura in eterno: la giustizia aspetta, ma prima o poi presenta il conto. Il caso più emblematico è quello di Adrijana Omerovic, 33 anni, da ieri rinchiusa nel carcere di Rebibbia, dove dovrà trascorrere i prossimi 30 anni. Casertana di nascita, bosniaca di origine, veneziana d'adozione: la donna, borseggiatrice con all'attivo oltre 50 denunce tra la Laguna, dove negli ultimi 10 anni aveva concentrato la propria attività criminale, Roma e Milano, negli anni era sempre riuscita a evitare la prigione per il suo stato interessante. Nonostante la giovane età, Omerovic aveva messo al mondo ben 12 figli. Non sarà delicato dirlo, ma per ognuno di essi si era garantita nove mesi di impunità.

Gli anni, però, nel frattempo passavano, e gli arresti si accumulavano: venti, quelli collezionati negli ultimi tempi (a cui si aggiungono le tante, tantissime denunce). Insieme al figlio primogenito era tra i vertici di un'organizzazione specializzata, appunto, in furti e borseggi. Motivo per cui proprio il tribunale meneghino ha emesso il 29 maggio il provvedimento che la voleva in carcere per un cumulo di pene: 12 sentenze arrivate al terzo grado di giudizio per un totale di 30 anni di reclusione. Praticamente come un omicidio. La 33enne si era rifugiata con i figli in un appartamento a Torvaianica (frazione di Pomezia). Un posto a lei familiare, già altre volte quella era stata una sua base operativa (a Venezia, invece, si era stabilita a Marghera). I carabinieri sono riusciti a rintracciarla mentre stava passeggiando sul lungomare con l'ultimo nato dei suoi figli, che ha appena un anno. Vedendo gli uomini in divisa non ha opposto resistenza. «Stavo per venire a costituirmi da sola», ha risposto ai militari.

FAMOSA ANCHE IN TV

Omerovic è anche la donna dalle mille identità (false), quelle fornite a ogni arresto. La 33enne era diventata famosa in tutta Italia, quando durante un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, se l'era presa con l'inviato Nicolò De Devitiis. La donna aveva provato ad aggredire il giornalista, reo di averla seguita durante una delle sue spedizioni di lavoro tra passeggeri dell'autobus e turisti.

Davide Tamiello

