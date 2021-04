Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Sei anni dopo Isi Coppola, Palazzo Ferro Fini rischia di perdere un altro consigliere regionale. L'ultima volta era stato per una vicenda legata alle spese elettorali, ora si tratta di firme false. Quelle che Daniele Polato, veronese, eletto lo scorso settembre per Fratelli d'Italia, aveva autenticato per la presentazione delle liste alle Regionali del 2015 e che la Corte d'Appello di Venezia ha confermato essere false, con il...