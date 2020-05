L'INDAGINE

PERUGIA Alla fine s'è scoperto che era davvero un sistema. «Una vera e propria rete attraverso cui condizionavano gran parte dei concorsi pubblici gestiti dalle Aziende ospedaliere umbre». La bomba sulla sanità dell'Umbria, costata un anno fa la caduta del governo regionale, deflagra ancora e racconta all'improvviso dell'accusa di associazione per delinquere. Il reato viene contestato ai vertici dell'ospedale e ai politici coinvolti nell'inchiesta battezzata Concorsopoli. Un'accusa pesante e temuta che la procura di Perugia addebita all'ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, all'ex assessore alla Sanità Luca Barberini, a Gianpiero Bocci (già sottosegretario al Ministero dell'Interno), a Emilio Duca (ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia), a Diamante Pacchiarini (ex direttore sanitario dell'Azienda), insieme a Maria Cristina Conte (come responsabile dell'Ufficio Personale), Rosa Maria Franconi (come dirigente coordinatore di Acquisti e appalti), e Antonio Tamagnini (all'epoca responsabile dell'Ufficio Coordinamento attività amministrative).

Dopo diciotto mesi d'accertamenti fitti, i pubblici ministeri Paolo Abbritti e Mario Formisano, assieme al procuratore capo Giuseppe Petrazzini, hanno infatti notificato l'avviso di conclusione indagini per l'inchiesta che ha terremotato la sanità e la politica targata Partito democratico in Umbria. Quaranta capi di imputazione per 45 indagati, per quei concorsi del 2018 (tra gli altri, quelli per infermiere, categorie protette, geriatria, anestesia e rianimazione) considerati pilotati dagli investigatori della guardia di finanza. Attraverso le intercettazioni, i finanzieri hanno disegnato un sistema che nella sintesi procura funzionava così: Marini, Barberini e Bocci «impartivano le direttive attraverso i vertici aziendali di nomina politica, affinché i concorsi pubblici venissero manipolati a favore dei candidati da loro indicati».

I vertici acquisivano quei nominativi e li indicavano a loro volta alle commissioni esaminatrici. Un telefono senza fili, con tanto di passaggio delle tracce e di pizzini, che però è stato intercettato tra trojan nei cellulari e cimici negli uffici. E se i capi di imputazione, a vario titolo, parlano di abuso di ufficio, falso materiale e ideologico, sono proprio le cimici a infestare il percorso giudiziario dell'ex sottosegretario dei ministri Angelino Alfano e Marco Minniti. Secondo le accuse, infatti, Gianpiero Bocci - all'epoca potente segretario regionale del Pd - avrebbe acquisito notizie segrete sull'indagine in corso: sulle intercettazioni telefoniche e ambientali (comprese, appunto, le cimici collocate negli uffici), sui concorsi oggetto degli accertamenti, ma anche sui «provvedimenti cautelari (arresti domiciliari)» che sarebbero stati emessi. Avvisando di tutto Duca e Valorosi. Accuse che gli indagati dichiarano di essere pronti a contestare punto su punto. Anche in questo caso, ora si attende la fase2, il rinvio a giudizio.

Italo Carmignani

Egle Priolo

