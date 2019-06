Concorso per navigator, pioggia di ricorsi dagli esclusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Altro che reddito di cittadinanza. Tutti vogliono fare i navigator. Sotto sotto nel concorsone per 2980 navigator che si terrà alla fiera di Roma dal 18 al 20 giugno c'è lui: il sogno del posto fisso. Almeno per i ventimila giovani che sono stati esclusi ai blocchi di partenza e non saranno ammessi alle prove. Cento di loro hanno firmato un ricorso che se andrà avanti aprirà una breccia dalle conseguenze inimmaginabili, ovvero prove suppletive e quindi la possibilità per tutti e ventimila gli esclusi di partecipare alla selezione e...