Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Energia, porti, rifiuti e anche sanità: si preannuncia ad ampio spettro il disegno di legge sulla concorrenza che il governo dovrebbe approvare in settimana in Consiglio dei ministri, in tempo per rispettare la scadenza concordata con Bruxelles nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riforma della concorrenza fa parte, insieme alle semplificazioni, di quel pacchetto di riforme «abilitanti» per migliorare il contesto...