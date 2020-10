LA NOVITA'

CITTÀ DEL VATICANO Francesco ha annunciato a sorpresa, dopo l'Angelus, il primo concistoro per la creazione di 13 nuovi cardinali, di cui 6 italiani. La data fissata è il 28 novembre. Visto che cade in piena pandemia ora è tutto da vedere se la cerimonia per quella data in che modo si potrà svolgere, o se, per cause di forza maggiore, verrà fatta slittare. Tutto forse dipenderà dall'andamento dei contagi.

Al momento è difficile immaginare le visite di calore ai nuovi porporati così come se i prescelti riusciranno a raggiungere il Vaticano per l'imposizione della berretta rossa e dell'anello, tenendo conto che alcuni di loro dovranno arrivare dall'altra parte del mondo. Per esempio l'arcivescovo di Kigali, Antoine Kambanda del Ruanda, paese segnato dalla guerra civile che per la prima volta nella storia avrà un suo cardinale. Kambanda, di etnia hutu, nel 1994 vide sterminare tutta la sua famiglia.

Gli altri futuri cardinali stranieri sono il filippino, Jose Fuerte Advincula, l'afro-americano di Washington, Wilton Daniel Gregory (noto per le sue posizioni pro Lgbt), Celestino Aos Braco, di Santiago del Cile e Cornelius Sim del Brunei, il sultanato asiatico dove i cristiani sono una piccola minoranza e dove viene applicata la sharia: vige la lapidazione, la pena di morte per gli omosessuali e il Natale è bandito dalle festività.

All'annuncio fatto ieri mattina non sono seguite le consuete disposizioni relative alle celebrazioni e ai momenti del concistoro. Tutto fa capire che in Vaticano, causa Covid, sono ancora in alto mare.

Di grande interesse è la scelta degli italiani. Tre sono gli elettori, con diritto a partecipare ad un futuro conclave, e tre i non elettori. Ancora una volta Francesco ha snobbato le tradizionali sedi cardinalizie, prive di cardinali, come Milano, Torino, Venezia, Palermo per privilegiare centri minori come Siena, promuovendo Paolo Lojudice, già ausiliare a Roma, Assisi, con il francescano padre Mauro Gambetti e Marcello Semeraro di Albano, da poco nominato al posto di Becciu alla Congregazione dei Santi. Un avvicendamento repentino deciso dal Papa senza aspettare che Becciu possa difendersi in un processo come continua a chiedere.

I tre cardinali italiani non elettori, invece, sono Raniero Cantalamessa, il cappuccino Predicatore della Casa Pontificia, Enrico Feroci, ex capo della Caritas di Roma, ora al Divino Amore e Silvano Tomasi, ex nunzio in Somalia e a Ginevra, ora in predicato a dirigere all'Ordine di Malta le operazioni per il rinnovamento dei cavalieri, prendendo il posto di Becciu. Anche stavolta nella scelta dei cardinali ha pesato la personale sensibilità pastorale del Papa verso migranti, benefattori della Chiesa, attivisti umanitari, voci progressiste e liberal. Ad aprire la lista è toccato al maltese Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi.

Franca Giansoldati

