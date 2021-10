Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIFORMAROMA Spiagge tricolori liberalizzate, anzi no. Alla fine Palazzo Chigi ha deciso di rallentare sulla direttiva Bolkestein, un tabù dal 2006. Per ora infatti Mario Draghi ha rinunciato a disapplicare, con il decreto Concorrenza in arrivo nei prossimi giorni, le leggi che in violazione del diritto dell'Unione europea stabiliscono proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità...