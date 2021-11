Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TOURMESTRE Nel giorno in cui Luca Zaia scende a Roma per presentare Ragioniamoci sopra, ecco che arriva in Veneto la leader di Fratelli d'Italia e per Giorgia Meloni è un bagno di folla prima nelle terre del Prosecco care al governatore, poi al teatro Corso a Mestre per parlare ancora del suo libro Io sono Giorgia. «Per oggi ci siamo scambiati», sorride la presidente di FdI prima di salire sul palco, peraltro senza lesinare complimenti...