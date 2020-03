Con oltre 115mila contagiati l'Europa è l'epicentro della pandemia che ormai ha fatto più di 10mila morti. Oltre l'Italia e la Francia, anche il Belgio e la Spagna hanno deciso per il confinamento generale. I francesi sono in confinamento da mezzogiorno di martedì, il picco dell'epidemia, ha detto ieri il direttore generale della Sanità Jérome Salomon, dovrebbe arrivare tra 6 o 8 giorni. I casi accertati sono ormai più di 12.600, i morti 450, quasi 80 più di ieri, i ricoverati in rianimazione quasi 1300. Ma per Macron i francesi prendono ancora con «troppa leggerezza». Madrid affronta ormai un'epidemia con una crescita esponenziale. Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento dei casi del 16,5%. Sono ormai quasi 20 mila i contagiati accertati, quasi 1500 i ricoverati in terapia intensiva, più di mille i morti. In aumento le cifre dell'epidemia anche in Gran Bretagna, dove i morti sono ormai quasi 180 e dove il premier Boris Johnson continua la sua conversione a politiche più attive di confinamento. In Germania, tre Lander anno scelto di imporre limitazioni alla libertà di movimento. Politica invece in controtendenza almeno per ora in Olanda, che continua a non prendere in considerazione misure di confinamento.

