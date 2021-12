IL RICORDO

«Chi ha potuto osservare l'operato di Desmond Tutu durante le sedute della Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica ha visto una via d'uscita dall'apartheid dopo un periodo di razzismo disumano». Con queste parole Wole Soyinka, al quale l'Accademia svedese nel 1986 assegnò il Premio Nobel per la letteratura, comincia a tratteggiare la figura dell'arcivescovo anglicano sudafricano, che due anni prima vinse il Nobel per la Pace, decisiva per le lotte di libertà nel continente africano.

Soyinka definisce Tutu e Nelson Mandela come fratelli maggiori: «Le nostre esistenze e l'interiorità sono plasmate dagli incontri ed eventi. Ho sempre sentito molto vicino Tutu come Mandela. Dopo la sua liberazione, Mandela nel nostro incontro era esattamente l'immagine che mi aveva accompagnato negli anni: un uomo dal coraggio quieto come Tutu».

Soyinka è nato in un piccolo villaggio prossimo a Ibadan, nella parte occidentale della Nigeria, si è formato e ha sviluppato il proprio talento con un'esperienza fondamentale sul finire degli anni Cinquanta al Royal Court Art Theatre di Londra, per poi tornare in Nigeria. Poeta, drammaturgo e romanziere, intellettuale, classe 1934, ha sempre unito alla potente immaginazione e creatività un'ineludibile dimensione politica.

La lotta per la libertà e per la dignità umana sono entrate nelle poesie e più in generale nelle opere di Soyinka che sottolinea: «Non tutti hanno compreso lo sforzo per la riconciliazione di Tutu e Mandela, considerandolo troppo lento. Loro erano consapevoli della necessità di tenere insieme il Sudafrica, nonostante le ferite non suturate dalla fine del regime di apartheid».

Per aver invocato la tregua nella guerra civile nigeriana, Soyinka fu arrestato nel 1967, accusato di cospirazione con i ribelli del Biafra, e trattenuto in carcere per ventidue mesi, dove appuntava sulla carta igienica le proprie poesie di libertà. Ha sfidato poi negli anni Novanta il regime di Sani Abacha. Questi due fratelli maggiori hanno rappresentato una traccia indelebile da seguire: «L'esempio sudafricano ha avuto un tale impatto nel mondo intero da far sì che diversi Paesi ne abbiamo ripreso il modello, importandolo direttamente oppure adattandone le caratteristiche salienti alle rispettive aree di conflitto o di disgregazione sociale».

Tutu non ha mai anteposto la dimensione politica a quella religiosa. Così ha inteso interpretare il proprio impegno per la verità e la giustizia. Soyinka indaga da anni il rapporto tra religione e politica con una forte battaglia contro i fanatismi: «Quando pensiamo alla religione, per nostra fortuna la mente può rivolgersi a figure come l'arcivescovo Tutu, autentica buona notizia, in continuità con la tradizione degli eroi del clero mai toccati dalle imposture».

Il titolo della traduzione italiana di un importante libro di Tutu, Non c'è futuro senza perdono (Feltrinelli), indica uno dei principali lasciti dell'arcivescovo. La Commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana è stata un'impresa collettiva che non poteva prescindere dal riconoscimento tra vittime e carnefici dell'apartheid. «Tutu ha mostrato la via del perdono che presuppone la volontà e capacità di riflettere, cambiare e non di dimenticare dice Soyinka . Questa è stata la sua dottrina».

Soyinka ha pubblicato circa venti opere fra testi teatrali, poesie e due romanzi Gli interpreti e L'uomo è morto. Per approfondire l'eredità di Tutu è fondamentale un recente testo, che raccoglie saggi di Soyinka, dal titolo Il lungo cammino verso Mandelaland (Jaca Book). Nel libro l'autore esplora anche una parola importante, Ubuntu, che ha incarnato il verbo di Tutu: «Questa espressione indica il bisogno dell'altro, il dovere della solidarietà. Ci realizziamo pienamente nello scambio con le persone. Siamo membri di una famiglia: l'umanità».

Gabriele Santoro

