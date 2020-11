Poco distante dalle transenne che ieri mattina delimitavano accessi, uscite e passi sotto la volta della Pescaria e tra il mercato di Rialto, un gruppo di ragazzi si era abbassato la mascherina e, in campo Bella Vienna, aveva dato il via al rito dello spritz anticipandolo alle 13. Altri - raccontavano i gestori dei banchi - eludevano controlli nascondendosi nel dedalo di calli e callette che si snodano attorno a Rialto. Là dove il mercato andava avanti senza alcun problema: contingentato, con accessi regolati e fila indiana per entrare, distanze e mascherine. A Venezia così come a Marghera e Mestre, negli altri due mercati cittadini. Tutto regolare e adesso tutto pronto per martedì, quando il test-mercato si sposterà sui 96 banchi del Lido.

Di multe, però, ce ne sono state cinque: è successo venerdì sera quando la polizia locale ha pizzicato cinque ragazzi a bere su una vera da pozzo in un campo: bicchiere in mano e mascherina in tasca, irriducibili anche quando è arrivato il primo invito a indossare il dispositivo di protezione, così è fioccata la sanzione. E quello che più ha colpito sono state le decine e decine di chiamate fatte arrivare alla centrale operativa della polizia locale: raccontavano di assembramenti lungo le fondamenta, di bar chiusi e di persone a spasso nonostante fosse scattato il coprifuoco. Falsi allarmi.

Nicola Munaro

