Con la pistola all'incontro Luca ucciso per rubargli i 70 mila euro per la droga

L'INCHIESTAROMA Settantamila euro. Legati in due mazzette e stipati in uno zaino. Troppi soldi per non fare gola, per non diventare l'obiettivo di una rapina messa in atto da ventenni armati. Sull'omicidio di Luca Sacchi non ci sono più dubbi, almeno sulla dinamica: si tratta di una rapina, durante una compravendita di droga, sfociata in un omicidio. Lo scrive il gip di Roma nel provvedimento con cui ha disposto cinque misure cautelari nei confronti di tutti i soggetti che hanno avuto un ruolo attivo in questa vicenda. In primo luogo chi ha...