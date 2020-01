IL CASO

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) Gli era andata bene una volta, al malvivente che si era presentato, alle prime ore del giorno, davanti al titolare di una edicola, armato di coltello. Fare deciso, coltello puntato al petto e bottino di quasi novecento euro. Cinque minuti per portarsi a casa, esentasse, quasi quanto un operaio prende in un mese di lavoro. E allora ci riprova, il malvivente. Individua un'altra edicola con tabaccheria: stessa scena, stesso modo di fare e stesso coltello. Ma l'epilogo è completamente diverso. Perché dall'altra parte del bancone il titolare non ci sta: tira fuori la mazza da baseball, opportunamente a portata di mano, e con veemenza affronta il malvivente, al punto da metterlo in fuga. Non passa, poi, molto, e i carabinieri riescono a individuarlo ed a denunciarlo.

IL COLPO

È successo a San Donà di Piave. La vittima designata doveva essere l'esercizio di Roberto Gasparini, in centro città. Il malvivente, che poi si scoprirà essere un 39enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, si presenta alle 6 di ieri mattina: volto coperto parzialmente con un cappuccio, coltello di modeste dimensioni in mano, affronta il titolare intimandogli di tirare fuori i soldi. Ma dall'altra parte prevale la fermezza rispetto alla paura: invece dei soldi Gasparini prende la mazza e affronta a muso duro il trentanovenne che, forse schivando anche qualche legnata, si dilegua a piedi.

Dato l'allarme, i carabinieri, una volta raccolti i primi elementi, si sono messi alla ricerca del malvivente. C'era già il forte sospetto che si trattasse della stessa persona che tre giorni prima aveva rapinato l'edicola di Marco Tanduo, in Villaggio San Luca (bottino circa 900 euro). In particolare si cercava qualcuno che corrispondeva a determinati requisiti e che disponeva di un furgone. Ed infatti poco dopo la pattuglia lo ha individuato, prelevato e portato in caserma. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi.

