Con la fine della libera circolazione delle persone, i viaggiatori che vogliono restare nel Regno Unito più di 90 giorni avranno bisogno di un visto, mentre per i semplici turisti non sarà necessario, anche se saranno costretti ad utilizzare il passaporto, che dovrà avere una validità residua di almeno sei mesi. La carta d'identità, infatti, non varrà più come documento per l'espatrio a partire dall'ottobre 2021 per ragioni di sicurezza sono troppo facili da falsificare ma la perdita dell'accesso al database di Schengen SIS II sulle persone scomparse o quelle coinvolte in attività terroristiche e i furti di auto e di armi renderà il lavoro delle forze dell'ordine britanniche decisamente più difficile. Per «i viaggi di lavoro e i trasferimenti temporanei di personale altamente specializzato» sono stati fatti degli accordi reciproci, ma gli scambi saranno ovviamente meno fluidi che in passato. Potrebbero tornare le tariffe di roaming telefonico, anche se i principali operatori britannici hanno detto di non volerli, e per viaggiare con gli animali nel Regno Unito ci sarà bisogno di un certificato britannico di salute o di un passaporto europeo per animali.

C. Mar.

