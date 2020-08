«Com'è andata? Bene, oggi si è consolidato il ruolo delle Regioni», dice il governatore del Veneto Luca Zaia. Che nelle parole pronunciate dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, non ha letto alcun freno al processo dell'autonomia differenziata. Anzi. «Ho apprezzato il discorso del presidente della Repubblica, che è stato molto chiaro nel confermare, come garante della Costituzione, il ruolo delle Regioni e il fatto che l'autonomia differenziata deve essere data per creare un elemento di efficienza, di dinamicità, in un Paese nel quale esistono mille campanili e mille identità. È quindi giusto, come abbiamo sempre sostenuto noi con il nostro progetto - e il presidente ha citato anche il referendum - che si chiuda quanto prima, con questo Governo, la partita dell'autonomia, che per noi resta il principale tema di discussione con l'esecutivo nazionale».

Dal treno che da Roma lo sta portando a Cervia per la festa della Lega della Romagna, il presidente del Veneto racconta la giornata che l'ha visto impegnato, per la prima volta non in videoconferenza da mesi, con i colleghi governatori. Prima con il ministro Francesco Boccia, poi, al Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione, le celebrazioni per i 50 anni delle Regioni, nate nel 1970 e oggi a un bivio tra chi invoca un neocentralismo statale e chi, come il Veneto, ma anche la Lombardia, l'Emilia Romagna e un'altra decina di enti territoriali, chiede il riconoscimento di maggiori autonomie. E se qualcuno ha dato un'interpretazione centralista alle parole di Mattarella quando ha citato la «solidarietà» e la «perequazione finanziaria tra i diversi territori», tra questi non c'è Zaia: è con i Lep, i Livelli essenziali di prestazione, infatti, che si garantiscono servizi uguali per tutti e da parte del governatore veneto c'è anche il via libera all'utilizzo di parte dei fondi del Recovery fund così come annunciato dal ministro Boccia proprio per i Lep. A patto, però, «che non vengano utilizzati per sprecare». Del resto, anche queste parole di Mattarella possono essere in linea con Zaia: «La solidarietà - ha detto il Capo dello Stato - rafforza il dovere di un utilizzo equo, efficace ed efficiente delle risorse da parte di tutte le Regioni».

«Non ho nulla in contrario», ha detto Zaia in merito alla proposta di Boccia di utilizzare parte dei fondi del Recovery Fund per i Lep. Però il governatore veneto ha puntualizzato: «Deve essere chiaro che non devono essere finanziate le inefficienze e quindi bisogna normalizzare i bilanci, bisogna standardizzarli». Il ragionamento di Zaia è che possono esserci differenti motivi se una Regione riesce a erogare servizi di qualità e altre Regioni no: «C'è chi i servizi non li eroga perché non ci riesce e chi invece perché utilizza i soldi in altro modo». E allora? «Allora bisogna aiutare i virtuosi, non gli spreconi. E questo a prescindere dalle latitudini. Finanziare i Lep è sicuramente propedeutico all'autonomia, è previsto dalla Costituzione, però è pur vero che vanno finanziati in maniera oculata, misurata, e soprattutto sicura. Noi dobbiamo finanziare i Lep dove effettivamente non c'è spreco e c'è buona amministrazione».

Previsioni sul processo per l'autonomia? «Le pedine sono al loro posto, ora bisogna passare ai fatti». Anche se saranno sganciate le quattro materie dei Lep? «La nostra proposta noi l'abbiamo fatta. Il Governo ci dica cosa vuole fare e vedremo».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA