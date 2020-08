LO SFRUTTAMENTO

TRIBANO (PADOVA) Su 66 lavoratori nessuno aveva un contratto regolare e quattro di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza per un totale di oltre 50mila euro, immediatamente revocati. Succede a Tribano, un piccolo paese immerso nella campagna padovana, dove la Guardia di Finanza di Este ha scoperto 66 braccianti irregolari, tutti di nazionalità marocchina, che lavoravano alle dipendenze di un'azienda agricola del posto, di cui è legale rappresentante un 34enne del Marocco ma residente a Rovigo. Tutto è iniziato, lo scorso 12 aprile, la mattina di Pasqua.

DURANTE IL LOCKDOWN

In pieno lockdown, una pattuglia delle Fiamme Gialle ferma un camion con a bordo 4 marocchini. Non hanno l'autocertificazione ma giustificano lo spostamento per motivi di lavoro: devono raggiungere i campi di ortaggi dove lavorano come braccianti. Dai successivi accertamenti risulta però che nessuno di loro era stato formalmente assunto da quell'azienda, la A.Teams di Tribano. Non solo: sul titolare gravano una condanna del 2019 in via definitiva per reati in materia di stupefacenti e una denuncia dello stesso anno per caporalato, fatta dal Nucleo ispettorato del lavoro di Padova. Quanto basta per vedersi negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Così aveva deciso la questura di Rovigo, emettendo nei suoi confronti un apposito decreto che non gli era stato ancora notificato. Fatte le verifiche del caso, nei suoi confronti sono scattate una serie di sanzioni per un totale di 74mila euro. Le irregolarità riguardano: omessa consegna della comunicazione di instaurazione del lavoro, utilizzo di contratti irregolari come contratti di appalto e l'impiego di lavoratori senza contratto e senza che il datore di lavoro abbia provveduto agli adempimenti contributivi e assicurativi previsti dalla legge.

IL SOSPETTO

Siamo di fronte a un caso di caporalato? I finanzieri non hanno le prove per dirlo, visto che durante l'emergenza Covid, non è stato possibile accedere ai campi per accertare eventuali condizioni di sfruttamento dei lavoratori. Anche se i sintomi (contratti irregolari e manodopera in nero) indurrebbero quantomeno il sospetto. Quanto ai lavoratori, i quattro che percepivano il reddito di cittadinanza sono stati denunciati per omessa indicazione e omessa comunicazione delle variazioni intervenute dopo aver chiesto il sussidio. La domanda per ottenere il reddito di cittadinanza l'avevano presentata a gennaio di quest'anno ed era andata a buon fine. Dei 50mila euro stanziati in totale, i quattro ne avevano intascati finora 12mila (3mila a testa), già recuperati dalle autorità. L'erogazione dei restanti 38mila è stata bloccata. «Il lavoro nero si presta a condizioni di lavoro molto pesanti, che rischiano di sfociare nel caporalato, un fenomeno molto diffuso in tutto il Veneto», commenta Aldo Marturano, segretario generale della Cgil di Padova. «Domanda e offerta di lavoro vanno fatti incontrare in modo trasparente altrimenti c'è il rischio di andare a pescare nel torbido». Sul tema interviene anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che si complimenta con le Fiamme Gialle atestine per aver fatto «piazza pulita in un ambito in cui si assommano illegalità e incivilità». «Il lavoro nero oltre che un reato, è una piaga ancora troppo diffusa, che da un lato sfrutta le persone e dall'altro arreca danno agli imprenditori onesti e alla società in generale, soprattutto in un momento come questo, in cui la presenza di persone irregolari può essere anche un problema per la diffusione del Covid». «Non parliamo poi conclude il presidente della truffa del reddito di cittadinanza non dovuto: sono soldi pubblici, e chi se ne appropria illegalmente, di fatto li ruba dalle tasche della gente onesta».

Maria Elena Pattaro

